140 கோழிகளுக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மரணம்.. டிஜே டீம் மீது புகார் அளித்த கோழிப்பண்ணை உரிமையாளர்..!

Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (08:40 IST)
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் சுல்தான்பூர் மாவட்டத்தில், திருமண ஊர்வலத்தில் ஒலித்த அதிகப்படியான டிஜே இசையின் காரணமாக, அதிர்ச்சியில் 140 கோழிகள் உயிரிழந்ததாக பண்ணை உரிமையாளர் காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளார்.
கடந்த ஏப்ரல் 25-ஆம் தேதி இரவு பப்பன் விஸ்வகர்மா என்பவரது மகளின் திருமண ஊர்வலம், சாபிர் அலி என்பவருக்கு சொந்தமான கோழி பண்ணைக்கு அருகே கடந்து சென்றுள்ளது. அப்போது டிஜே சிஸ்டத்தில் மிக அதிக சத்தத்துடன் இசை ஒலிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
பண்ணை உரிமையாளர் சாபிர் அலி அளித்துள்ள புகாரின்படி, இரவு 9:30 மணியளவில் பண்ணையை கடந்து சென்ற ஊர்வலத்தின் அதிகப்படியான சத்தம் மற்றும் அதிர்வு காரணமாக கோழிகள் பீதியடைந்துள்ளன. அந்த அகோர சத்தத்தை தாங்க முடியாமல் 140 கோழிகள் பண்ணைக்குள்ளேயே மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த சத்தம் கோழிகளை பயமுறுத்தி, நேரடியாக அவற்றின் மரணத்திற்கு வழிவகுத்ததாக புகாரில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை தொடர்ந்து, பார்சிபூர் பகுதியை சேர்ந்த டிஜே ஆபரேட்டர் கவி யாதவ் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒலி அளவை மீறி டிஜே இயக்கப்பட்டதா என்பது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, அதிகப்படியான ஒலி அலைகள் பறவைகள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு கடுமையான மன அழுத்தத்தை தூண்டி, சில சமயங்களில் மாரடைப்பை ஏற்படுத்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.