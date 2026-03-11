முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
13 ஆண்டுகளாக கோமா!.. இளைஞர் கருணைக்கொலை!.. உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி..

BY: Mahendran
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (14:06 IST) Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (14:07 IST)
உத்தரப் பிரதேசம் மாநிலம் காசியாபாத்தில் வசிப்பவர் ஹரிஷ் ராணா. இவருக்கு வயது 32. கடந்த 2013ம் வருடம் இவர் கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருந்தபோது சண்டிகரில் உள்ள தங்க விடுதியில் தங்கியிருந்தார். அப்போது, எதிர்பாரதவிதமாக 4வது மாடியிலிருந்து ஹரீஷ் தவறி கீழே விழுந்தார்.. அதில், அவருக்கு தலையில் அடிபட்டு கோமா நிலைக்கு சென்றார். கடந்த 13 வருடங்களாக அவருக்கு மருத்துவமனைகளில் பல்வேறு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டும் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை. அவர் குணமடைய வாய்ப்பே இல்லை என எய்ம்ஸ் மருத்துவ அறிக்கையும் உறுதிப்படுத்தியது..

இதையடுத்து தனது மகனை கருணைக்கொலை செய்ய அனுமதிக்குமாறு ஹரீஷ ராணாவின் தந்தை அசோக் ராணா உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.. கடந்த ஜனவரி மாதம் இந்த விழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் தேதி குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பை ஒத்தி வைத்தனர்., இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வெளியான நிலையில் ஹரீஷ் ராணாவை கருணைக்கொலை செய்ய நீதிபதிகள் அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டார்கள்..

மேலும் நோயாளிக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் மருத்துவ சிகிச்சை நிறுத்தப்பட வேண்டும், நோயாளியை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் நோய் தடுப்பு சிகிச்சை மையத்தில் அனுமதிக்க வேண்டும், நோயாளியை அவர் இல்லத்திலிருந்து மருத்துவமனைக்கு மாற்றும் அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் எய்ம்ஸ் நிர்வாகமே செய்ய வேண்டும்’ எனவும் அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள்..

