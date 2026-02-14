10 மாத குழந்தை மூளைச்சாவு.. உடல் உறுப்பு தானத்தால் 5 பேருக்கு மறுவாழ்வு..!

கேரளாவில் நிகழ்ந்த ஒரு நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் மனிதநேயத்தின் உன்னதத்தை உலகிற்கு பறைசாற்றியுள்ளது.
கேரளாவை சேர்ந்த அலின் ஷெரின் ஆபிரகாம் என்ற 10 மாதக் குழந்தை, எதிர்பாராத சாலை விபத்தில் சிக்கி பலத்த காயமடைந்தது. தீவிர சிகிச்சையளித்தும் பலனின்றி அக்குழந்தை மூளைச் சாவு அடைந்ததாக மருத்துவர்கள் அறிவித்தனர். இந்த துயரமான சூழலிலும், குழந்தையின் பெற்றோர் ஒரு உன்னதமான முடிவை எடுத்தனர்.
தங்கள் குழந்தையின் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய அவர்கள் முன்வந்தனர். அதன்படி, குழந்தையின் இதயம், கல்லீரல், சிறுநீரகம் மற்றும் கண்கள் தானமாக பெறப்பட்டன. இதன் மூலம் ஐந்து பேருக்கு மறுவாழ்வு கிடைத்துள்ளது.
கேரளாவிலேயே மிக இளம் வயதில் உடல் உறுப்பு தானம் செய்த குழந்தை என்ற பெருமையை அலின் ஷெரின் ஆபிரகாம் பெற்றுள்ளது. "எங்கள் குழந்தை இன்று எங்களுடன் இல்லை என்றாலும், அவள் மூலம் ஐந்து பேருக்கு புதிய வாழ்வு கிடைத்துள்ளது எங்களுக்குப் பெரும் ஆறுதலைத் தருகிறது" என்று அந்த பெற்றோர் உருக்கத்துடன் தெரிவித்துள்ளனர். சோகத்திலும் பிறர் நலம் நாடிய அந்தப்பெற்றோரின் செயல் அனைவரையும் நெகிழ வைத்துள்ளது.