குரங்கு என நக்கலடித்த கணவர்!.. தூக்கில் தொங்கிய மாடல் அழகி!...

BALA

, வெள்ளி, 30 ஜனவரி 2026 (18:30 IST)
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோ மாவட்டம் இந்திரா நகர் பகுதியில் வருபவர் ராகுல். இவரின் மனைவி தனு சிங். இவர் இன்ஸாகிராம் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் தொடர்ந்து தனது புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வந்தார். மாடல் அழகியாகவும் இவர் செயல்பட்டு வந்தார்.. இந்த தம்பதிக்கு குழந்தைகள் இல்லை.

இந்ந்லையில்தான் கடந்த 28ம் தேதி கணவனும் மனைவியும் ஒரு உறவினர் வீட்டில் நடந்த விழாவுக்கு சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பியுள்ளனர். அப்போது தனு சிங்கின் தங்கை அஞ்சலி வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்.. அப்போது எல்லாரும் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது தனு சிங்கை அவரின் கணவர் ராகுல் குரங்கு எனக் கிண்டல் செய்ததாக தெரிகிறது.. இது தனு சிங்கை மனதளவில் பாதித்திருக்கிறது.

அதன்பின் இரவு உணவு வாங்குவதற்காக ராகுல் வெளியே சென்றுவிட்டார்.  வீட்டில் தன சிங்கின் தங்கை அஞ்சலி மட்டும் இருந்திருக்கிறார்.. அப்போது தன்னுடைய அறைக்கு சென்ற தனு சிங் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தெரிகிறது.. உணவு வாங்கி விட்டு வீட்டுக்கு வந்த ராகுல் மனைவியை அழைத்திருக்கிறார்.. ஆனால் அவரின் அறைக்கதவு திறக்கப்படவில்லை.. சந்தேகமடைந்த ராகுல் ஜன்னல் வழியாக பார்த்தபோது தனு சிங் தூக்கில் தொங்கி கொண்டிருந்ததை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தார். இதையடுத்து அவர் உடனடியாக போலீஸுக்குகு தகவல் கொடுத்தார்.

வீட்டிற்கு வந்த போலீசார் கதவை உடைத்து தனு சிங்கின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.. ‘குரங்கு’ என திட்டிய ஒரு காரணத்திற்காகவே ஒரு பெண் தூக்கிலிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அந்த பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

