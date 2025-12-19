முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இந்த ஆண்டின் சிறந்த படைப்புகளில் ஒன்று: சிறை படத்தின் முதல் விமர்சனம் இதோ

விக்ரம் பிரபு

Bala

வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (11:20 IST)
விக்ரம் பிரபு நடிப்பில் வருகிற 25ம் தேதி வெளியாக உள்ள படம் சிறை. இப்படத்தில் பிரபல தயாரிப்பாளர் லலித்குமாரின் மகன் அக்ஷய்குமார் இன்னொரு நாயகனாக நடிக்கிறார். படத்தின் கதாநாயகிகளாக அனிஷ்மா மற்றும் அனந்தா நடிகிறார்கள். ஐஸ்டின் பிரபாகரன் இசையில் உருவாகியுள்ள இந்த படத்தை  சுரேஷ் ராஜகுமாரி  இயக்கியுள்ளார். இவர் இயக்குனர் வெற்றிமாறனிடம் இணை இயக்குனராக பணியாற்றியுள்ளார். இவரின் முதல் படம் இது. விஜய் நடித்த மாஸ்டர் , லியோ படங்களை தயாரித்துள்ள லலித் குமாரே இப்படத்தையும் தயாரித்துள்ளார்.
 
இந்த நிலையில் இப்படத்தை சமீபத்தில் பார்த்த தயாரிப்பாளர் அருண் விஷ்வா இப்படம் குறித்த தனது கருத்தினை எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அதில் சிறை இந்த ஆண்டின் சிறந்த படைப்புகளில் ஒன்று. அறிமுக இயக்குனர் சுரேஷ் ராஜகுமாரி மற்றும் அவரது குழு படத்தை சிறப்பாக எடுத்துள்ளனர். விக்ரம் பிரபு மற்றும்   அனைவருடைய  நடிப்பும் நன்றாக இருந்தது.
அறிமுக நடிகர் எல்.கே. அக்ஷய் குமார் தனது அறிமுகத்தை இப்படியொரு படத்தில் தொடங்கியது மிகவும் மகிழ்ச்சி என தெரிவித்துள்ளார்.

