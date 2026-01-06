முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஜனநாயகன் படம் சும்மா தாறுமாறு!.. இறங்கி அடிச்ச ஹெச்.வினோத்!.. முதல் விமர்சனம்!...

jananayagan

BALA

, செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (16:20 IST)
கேவிஎன் நிறுவனம் தயாரிப்பில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, பாபி தியோல், பிரகாஷ்ராஜ் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம்தான் ஜனநாயகன். இந்த திரைப்படம் வருகிற 9ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. விஜய் அரசியலுக்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் இதை அவரின் கடைசி படமாக ரசிகர்கள் கருதுகிறார்கள், சமீபத்தில் மலேசியாவில் நடந்த ஜனநாயகன் ஆடியோ லான்ச்சிலும் விஜய் இதை உறுதி செய்தார்.

இந்நிலையில் ஜனநாயகன் படம் எப்படி இருக்கிறது என்கிற விமர்சனம் வெளிவந்திருக்கிறது.  பிரபல சினிமா பத்திரிக்கையாளர் வலைப்பேச்சி அந்தணன் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய போது ‘ஜனநாயகன் படத்தை சிலர் பார்த்து விட்டார்கள்.. அவர்களிடம் நான் பேசினேன்.. அப்போது அவர்கள் சொன்னது இதுதான்.. ‘ஹெச்.வினோத் என்னா மனுசன்?.. இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்துட்டார்... படம் வேற லெவல்ல இருக்கு.. விஜய் நினைத்தாலும் இனிமே அவர் இப்படி ஒரு படத்தில் நடிக்க முடியாது.. அப்படி ஒரு படத்தை ஹெச்.வினோத் கொடுத்துவிட்டார்.. மூன்று மணி நேரம் போனதே தெரியவில்லை. நாங்கள் செல்போனை கூட எடுத்துப் பார்க்கவில்லை.. படம் பரபரவென்று செல்கிறது’ என அவர்கள் சொல்லியிருப்பதாக அந்தணன் கூறியிருக்கிறார்.

இந்த வீடியோவை விஜய் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள். ஜனநாயகன்  முன்பதிவு தொடங்கி களைகட்டி வரும் நிலையில் இந்த படத்திற்கு இதுவரை சென்சார் சான்றிதழ் கொடுக்கப்படவில்லை. இது தொடர்பாக பட தயாரிப்பு நிறுவனம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறது .இன்று மதியம் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்த நிலையில் நாளை ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

எனவே ஜனநாயகனுக்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்து திட்டமிட்டபடி 9ம் தேதி படம் வெளியாகுமா? என்கிற கவலை விஜய் ரசிகர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

