கொம்பு சீவி படம் எப்படி இருக்கு?!.. ரசிகர்கள் சொல்வது என்ன?!.. டிவிட்டர் விமர்சனம்...

பொன்ராம் இயக்கத்தில் சண்முக பாண்டியன் நடித்துள்ள திரைப்படம் கொம்பு சீவி. பொன்ராம் ஏற்கனவே சிவகார்த்திகேயனை வைத்து வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம், ரஜினி முருகன் போன்ற சூப்பர் ஹிட் படங்களை கொடுத்தவர். எனவே இந்த படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது.
கொம்பு சீவி படத்தில் சரத்குமாரும் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்.
இந்த படத்தில் தர்ணிகா என்கிற புதுமுகக நடிகை அறிமுகமாகியிருக்கிறார். கொம்பு சீவி திரைப்படம் டிசம்பர் 19ம் தேதியான இன்று தமிழகமெங்கும் வெளியாகியுள்ளது. படம் பார்த்த சிலர் படம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை ட்விட்டரில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள். பெரும்பாலும் பாசிட்டிவான விமர்சனங்களை கொம்பு சீவி பெற்றிருக்கிறது.
சண்முக பாண்டியன் நடிப்பு அசத்தலாக இருக்கிறது.1996ம் வருடம் நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த படத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். சரத்குமாருக்கும், சண்முக பாண்டியனுக்கும் இடையேயான கெமிஸ்ட்ரி திரையில் நன்றாகவே ஒர்க் அவுட் ஆகியிருக்கிறது.
பாடல்களும், பின்னணி இசையும் நன்றாக இருக்கிறது. தர்ணிகா சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். முதல் 10 நிமிடம் சரத்குமாரின் நடிப்பு அசத்தலாக இருக்கிறது. படத்தின் இடைவேளை காட்சியும் மிகச் சிறப்பு.. கண்டிப்பாக சண்முக பாண்டியனுக்கு இது ஒரு சூப்பர் ஹிட் திரைப்படம் என ரசிகர்கள் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.
மேலும் கண்டிப்பாக குடும்பத்துடன் பார்க்க வேண்டிய திரைப்படம்.. முதல் பாதையில் ஆக்சன் காட்சிகளும்.. இரண்டாம் பாதியில் சென்டிமென்ட் கலந்த காமெடி காட்சிகளும் படத்திற்கு கை கொடுத்திருக்கிறது. அதேபோல், கிளைமாக்ஸில் ஒரு டிவிஸ்ட்டும் நன்றாக இருக்கிறது’ என பலரும் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.