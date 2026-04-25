CUET PG 2026 முடிவுகள் வெளியீடு: மதிப்பெண் பட்டியலை டவுன்லோடு செய்வது எப்படி?

Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (09:10 IST)
Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 (08:54 IST)
மத்திய பல்கலைக்கழகங்களுக்கான முதுகலை நுழைவுத் தேர்வு (CUET PG) 2026-ன் முடிவுகளை தேசியத் தேர்வு முகமை வெளியிட்டுள்ளது. இத்தேர்வை எழுதிய மாணவர்கள் தங்களின் மதிப்பெண் பட்டியலை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான exams.nta.nic.in/cuet-pg மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
பதிவிறக்கம் செய்யும் முறை:
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு செல்லவும்.
முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள 'CUET PG Scorecard PDF' என்ற இணைப்பை கிளிக் செய்யவும்.
உங்களின் பதிவு எண் அல்லது ரோல் எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளிடவும்.
இப்போது திரையில் தோன்றும் உங்களின் மதிப்பெண் பட்டியலை சரிபார்த்து, அதை PDF கோப்பாக சேமித்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொள்ளவும்.
இந்த மதிப்பெண் பட்டியலில் மாணவரின் பெயர், ரோல் எண், பாட வாரியான மதிப்பெண்கள், மொத்த மதிப்பெண் மற்றும் தகுதி நிலை போன்ற விவரங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும்.
கடந்த மார்ச் 6 முதல் 27 வரை நடைபெற்ற இந்த தேர்வின் அடிப்படையில், இந்தியாவின் முன்னணி மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் முதுகலை படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும். மதிப்பெண் பட்டியலை தொடர்ந்து, அந்தந்த பல்கலைக்கழகங்கள் தனித்தனியாக தகுதிப் பட்டியலை வெளியிடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.