முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

2 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வென்றால் ஒரு தொகுதியின் தேர்தல் செலவை ஏற்க வேண்டுமா? சென்னை ஐகோர்ட்

BY: Webdunia
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (12:32 IST) Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (12:33 IST)
google-news
இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று, ஒரு தொகுதியை ராஜினாமா செய்யும் வேட்பாளர்களிடம் இருந்து தேர்தல் செலவுகளை வசூலிக்க கோரிய மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடியாக தள்ளுபடி செய்துள்ளது. 
 
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026-ல் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ள சூழலில், இந்த தீர்ப்பு மிகுந்த அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
மதுரை மேலூரை சேர்ந்த மணி என்பவர் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில், ஒருவர் இரண்டு இடங்களில் போட்டியிட்டு இரண்டிலும் வெல்லும் பட்சத்தில், அவர் ராஜினாமா செய்யும் தொகுதியில் மீண்டும் தேர்தல் நடத்த அரசுக்கு வீண் செலவு ஏற்படுகிறது என்றும், அந்த செலவைச் சம்பந்தப்பட்ட வேட்பாளரே ஏற்க உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் கோரியிருந்தார். 
 
இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வு, ஒரு வேட்பாளர் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட சட்டம் அனுமதிக்கிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டினர். 
 
மேலும், இது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே வழங்கிய தீர்ப்பின் அடிப்படையில் இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்வதாக நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். விஜய்யின் தேர்தல் களம் மற்றும் சட்ட ரீதியான நகர்வுகளுக்கு மத்தியில் வந்துள்ள இந்தத் தீர்ப்பு, அவரது ஆதரவாளர்களிடையே நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மம்மூட்டி, மோகன்லாலே பயப்படும் மாஸ்! - விஜய் குறித்து பிருத்விராஜ் ஓபன் டாக்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos