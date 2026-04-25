முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

10 ஆண்டு திட்டமிட்டு வடகொரியாவில் இருந்து தப்பித்த குடும்பம்.. தென்கொரியாவில் தஞ்சம்..!

வடகொரியா
BY: Webdunia
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (10:29 IST) Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 (10:31 IST)
google-news
2023 மே 6 அன்று, கிம் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒன்பது பேர் ஒரு சிறிய மீன்பிடி படகில் ஏறி, மஞ்சள் கடலின் அபாயகரமான அலைகளை கடந்து தென்கொரியாவிற்குள் நுழைந்தனர். இந்த பயணத்திற்கான விதை 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அவர்களின் தந்தையினால் போடப்பட்டது. தந்தை மறைந்தாலும், அவரது மகன்களான கிம் இல்-ஹியோக் மற்றும் கிம் யி-ஹியோக் ஆகியோர் அந்தத் திட்டத்தை மிக நுணுக்கமாக செயல்படுத்தினர்.
 
கடலோர பகுதிக்கு குடிபெயர்ந்து, மீன்பிடிக்க கற்றுக்கொண்டு, அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து செல்வாக்கை வளர்த்துக்கொண்ட தம்பி யி-ஹியோக், எல்லை பாதுகாப்பின் ஓட்டைகளை துல்லியமாக கணக்கிட்டார். தப்பிக்கும் அன்று கர்ப்பிணி பெண் மற்றும் இரண்டு சிறு குழந்தைகள் உட்பட அனைவரும் கண்ணிவெடி வைக்கப்பட்ட பாதையை தாண்டி படகிற்கு வந்தனர். ரேடாரில் சிக்காமல் இருக்க மெதுவாக நகர்ந்த அந்த படகு, இறுதியில் தென்கொரிய கடற்படையால் மீட்கப்பட்டது.
 
சுதந்திர காற்றை சுவாசித்த சில மாதங்களில் இல்-ஹியோக்கின் மனைவிக்கு ஒரு அழகான பெண் குழந்தை பிறந்தது. ஆனால், இந்த மகிழ்ச்சி நீடிக்கவில்லை. பல ஆண்டுகால உழைப்பால் குடும்பத்தை மீட்ட தம்பி யி-ஹியோக், தென்கொரியாவில் ஒரு விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தார். வெறும் 19 மாதங்கள் மட்டுமே சுதந்திரத்தை அனுபவித்த அந்த இளைஞனின் தியாகம் கிம் குடும்பத்தின் வரலாற்றில் அழியாத வடுவாக மாறியுள்ளது. 
 
தற்போது இல்-ஹியோக் தென்கொரியாவில் ஒரு சமையல் கலைஞராக பயிற்சி பெற்று வருவதோடு, வடகொரியாவின் இருண்ட பக்கங்களைப் பற்றி உலகிற்கு தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

H-1B விசாக்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் தடை? அமெரிக்காவில் அறிமுகமான புதிய மசோதாவால் இந்தியர்களுக்கு பாதிப்பு?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos