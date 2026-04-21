கடந்த ஒரு வாரத்தில் தங்கத்தின் விலை ஏற்றமா? இறக்கமா? முழு அலசல்..!

Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (09:59 IST)
சென்னையில் கடந்த ஒரு வார கால தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை போக்குகளை பார்க்கும்போது, ஆபரணத் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலையில் குறிப்பிடத்தக்க ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படுகின்றன.
ஏப்ரல் 11 முதல் ஏப்ரல் 20 வரையிலான தரவுகளின்படி, தங்கத்தின் விலை தொடக்கத்தில் ஓரளவு சீராக இருந்து, பின்னர் கிடுகிடுவென உயர்ந்தது. ஏப்ரல் 11-ஆம் தேதி ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் ரூ.15,382-க்கு விற்பனையானது. இது ஏப்ரல் 16 முதல் 19 வரை ஒரு கிராம் ரூ.15,665 என்ற உச்சத்தை தொட்டது. பின்னர் ஏப்ரல் 20 அன்று சற்று குறைந்து ரூ.15,600-க்கு விற்பனையாகிறது.
அதேபோல், 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையும் கிராமுக்கு ரூ.14,100லிருந்து உயர்ந்து, தற்போது ரூ.14,300-ஆக உள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கும்போது, ஒரு வாரத்தில் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு சுமார் ரூ.218 அதிகரித்துள்ளது.
வெள்ளியின் விலையும் இதே காலக்கட்டத்தில் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. ஏப்ரல் 11ல் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.265ஆக இருந்த நிலையில், ஏப்ரல் 13-ல் ரூ.260ஆக சிறு சரிவைக் கண்டது. ஆனால், அதன் பிறகு தொடர்ச்சியாக உயர்ந்து ஏப்ரல் 18 முதல் 20 வரை ரூ.280 என்ற விலையில் நீடிக்கிறது.
அதாவது, ஒரு வாரத்தில் வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு 15 உயர்ந்துள்ளது.தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த தொடர் உயர்வு, நகை வாங்குபவர்களிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.