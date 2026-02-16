முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






புரோக்கிங் நிறுவன பங்குகள் கடும் சரிவு: ரிசர்வ் வங்கியின் கிடுக்கிப்பிடி!

Advertiesment
பங்குச்சந்தை சரிவு

Siva

, திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026 (14:20 IST)
இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று ஏற்றத்துடன் காணப்பட்ட போதிலும், முன்னணி பங்குச்சந்தை புரோக்கிங் நிறுவனங்களின் பங்குகள் சுமார் 10% வரை சரிவை சந்தித்துள்ளது முதலீட்டாளர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி பாசிட்டிவாக இருந்த சூழலில், பிஎஸ்இ , ஏஞ்சல் ஒன், எம்சிஎக்ஸ் போன்ற நிறுவனங்களின் பங்குகள் படுமோசமாக சரிந்துள்ளன. இதற்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி விதித்துள்ள புதிய கட்டுப்பாடுகளே முக்கிய காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.
 
பங்குச்சந்தை புரோக்கிங் நிறுவனங்களுக்கு வங்கிகள் கடன் வழங்குவதில் இருந்த தளர்வுகளை நீக்கி, சமீபத்தில் ரிசர்வ் வங்கி கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. புரோக்கிங் நிறுவனங்கள் கடன் பெறுவதில் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டதால், அவற்றின் செயல்பாடுகள் மற்றும் லாபம் பாதிக்கப்படலாம் என்ற அச்சம் முதலீட்டாளர்களிடையே எழுந்துள்ளது. 
 
இதன் விளைவாகவே இன்று வர்த்தகத்தின் போது இந்நிறுவனங்களின் பங்குகள் பெரும் வீழ்ச்சியைக் கண்டன. ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை பங்குச்சந்தை வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஏஐ காதலரை இழந்ததாக சாட்ஜிபிடி பயனர்கள் வேதனை.. காதலர் தினத்தன்று சோகம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos