முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வெள்ளி விலை வரலாறு காணாத உயர்வு.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.11,000 உயர்ந்ததால் அதிர்ச்சி..!

Advertiesment
வெள்ளி விலை உயர்வு

Mahendran

, புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (10:19 IST)
சென்னையில் இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகள் அதிரடியாக உயர்ந்து புதிய வரலாற்று உச்சத்தை தொட்டுள்ளன. குறிப்பாக, வெள்ளி விலை ஒரே நாளில் கிலோவுக்கு ரூ. 11,000 உயர்ந்து, ஒரு கிலோ ரூ. 2,22,000 என்ற வரலாறு காணாத நிலையை எட்டியுள்ளது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 222-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
 
ஆபரணத் தங்கத்தை பொறுத்தவரை, சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 99,200-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ. 12,400-க்கும் விற்பனையாகிறது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்புதான் தங்கம் விலை சவரன் ஒரு லட்சம் ரூபாயை தாண்டியது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
சர்வதேச அளவில் நிலவும் பொருளாதார நிச்சயமற்ற சூழல் மற்றும் உலக நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் தங்கத்தை சேமித்து வருவது இந்த விலை உயர்வுக்கு முக்கிய காரணமாகும். 
 
வெள்ளி விலை உயர்வுக்கு, ஆபரண தேவையை தாண்டி தொழில்துறை ரீதியான தேவைகளே முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக, மின்சார வாகனத் தயாரிப்பு , 5ஜி உள்கட்டமைப்பு, செமிகண்டக்டர் மற்றும் பசுமை எரிசக்தி தொழில்நுட்பங்களில் வெள்ளியின் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளதால், அதன் மதிப்பு சர்வதேச சந்தையில் கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

17 நாட்டினர் அமெரிக்காவுக்குள் நுழைய கூடாது: இப்போது 18வது நாடும் அறிவிப்பு.. டிரம்ப் கடுமையான உத்தரவு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos