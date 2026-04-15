முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்தபோதிலும் உச்சத்துக்கு போன சென்செக்ஸ்.. 1100 புள்ளிகள் உயர்வு..!

இந்தியப் பங்குச்சந்தை
BY: Siva
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (09:52 IST) Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 (09:54 IST)
அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கும் என்ற நம்பிக்கையால், இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று பெரும் எழுச்சியுடன் தொடங்கியது. 
 
காலை 9:26 மணி நிலவரப்படி, பிஎஸ்இ சென்செக்ஸ் 1,189.51 புள்ளிகள் உயர்ந்து 78,037.08 என்ற அளவிலும், என்எஸ்இ நிஃப்டி 366.40 புள்ளிகள் உயர்ந்து 24,209.05 என்ற அளவிலும் வர்த்தகமானது. குறிப்பாக ஆட்டோமொபைல் மற்றும் எப்எம்சிஜி துறை பங்குகள் இந்த ஏற்றத்திற்கு தலைமை தாங்கின.
 
ஈரான் - அமெரிக்கா இடையிலான சுமுகமான சூழல் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு போன்றவை சந்தைக்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளதாக வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர். உலகளாவிய மந்தநிலை குறித்த எச்சரிக்கைகள் இருந்தாலும், போர்ச்சூழல் விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என முதலீட்டாளர்கள் நம்புவதையே இந்த உயர்வு காட்டுகிறது.
 
இத்தகைய ஏற்ற இறக்கமான சூழலில், முதலீட்டாளர்கள் பொறுமை காப்பது அவசியம். அந்நிய முதலீட்டாளர்களின் விற்பனை அழுத்தம் பெரிய நிறுவன பங்குகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், நடுத்தர மற்றும் சிறிய நிறுவன பங்குகள்  தொடர்ந்து வலுவாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
ரூ. 5.04 லட்சம் சம்பளம்.. வேலைக்கு சேர்ந்த ஒரே வாரத்தில் விலகிய இளைஞர்.. என்ன காரணம்?

