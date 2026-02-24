முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தங்கம் விலை உயர்வு.. வெள்ளி விலை ரூ.10,000 குறைவு.. குழப்பத்தில் முதலீட்டாளர்கள்..!

Advertiesment
Gold Price Hike

Siva

, செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (10:57 IST)
சென்னையில் இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலையில் அதிரடி மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றன. 
 
ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,19,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 16,243 ஆக உள்ளது. நேற்றும் தங்கம் விலை கணிசமாக உயர்ந்த நிலையில், இன்றும் அந்த உயர்வு தொடர்ந்துள்ளது நகைப்பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ஆனால் அதே நேரத்தில் தங்கம் விலை உயர்ந்தாலும் வெள்ளியின் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 சரிந்து, தற்போது ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,90,000-க்கு விற்பனையாகிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 290-க்கு கிடைக்கிறது. 
 
தங்கத்தின் விலை ஏறுமுகமாகவும், வெள்ளியின் விலை இறங்குமுகமாகவும் இருப்பது சந்தையில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் இந்த விலை மாற்றத்தை தீவிரமாகக் கவனித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அறுவை சிகிச்சையின்போது கத்தரிக்கொலை வயிற்றில் வைத்த டாக்டர்.. பல ஆண்டுகளுக்கு பின் தெரிந்த உண்மை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos