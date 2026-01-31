முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தலைகீழாக குறைந்த தங்கம் வெள்ளி: இன்று ஒரேநாளில் ரூ.55000 குறைந்த வெள்ளி விலை.. தங்கம் விலை ரூ.7600 குறைவு..

Gold Price Drop Chennai

Siva

, சனி, 31 ஜனவரி 2026 (10:47 IST)
சென்னையில் இன்று தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக குறைந்து நுகர்வோரை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக உச்சத்தில் இருந்த தங்கம் விலை, இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.7,600 குறைந்துள்ளது. இதன்படி, சென்னையில் ஆபரண தங்கம் 1 கிராம் ரூ.14,900-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,19,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
 
அதேபோல், 24 காரட் ஒரு கிராம் ரூ.16,255-ஆகவும், 8 கிராம் ரூ.1,30,040-ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜனவரி 29 அன்று தங்கம் விலை வரலாறு காணாத வகையில் உயர்ந்த நிலையில், அடுத்தடுத்த இரண்டு நாட்களில் விலை சரிந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
வெள்ளியின் விலையும் இன்று பெருமளவு சரிந்துள்ளது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.350-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.3,50,000-க்கும் விற்பனையாகிறது. அதாவது நேற்றைய விலையில் இருந்து இன்று ரூ.55000 குறைந்துள்ளது. சர்வதேச சந்தை நிலவரம் மற்றும் இறக்குமதி வரி மாற்றங்கள் இந்த விலை வீழ்ச்சிக்கு முக்கியக் காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

