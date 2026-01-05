முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






காலையில் உயர்ந்த தங்கம் மாலையில் மீண்டும் உயர்வு.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.1,280 உயர்வு..!

Advertiesment
தங்கம் விலை உயர்வு 2026

Siva

, திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (16:59 IST)
தமிழகத்தில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை யாரும் எதிர்பாராத விதமாக வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. 
 
இன்று ஒரே நாளில் மட்டும் சவரனுக்கு ரூ.1,280 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.1,02,080 என்ற புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. 
 
இன்று காலை வர்த்தகம் தொடங்கியபோது சவரனுக்கு ரூ.640 உயர்ந்த நிலையில், மதியத்திற்கு மேல் மீண்டும் ரூ.640 என இரண்டு கட்டங்களாக இந்த விலை உயர்வு பதிவாகியுள்ளது. இதன் மூலம் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,760-க்கு விற்பனையாகிறது.
 
புத்தாண்டின் தொடக்கத்திலேயே தங்கம் விலை ஒரு லட்சத்தை தாண்டி உயர்ந்து வருவது, நடுத்தர வர்க்க மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஆட்சி பங்கு தரும் கூட்டணியில் இணைவோம்: டிடிவி தினகரன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos