முதல்முறையாக ரூ.90,000ஐ தாண்டியது தங்கம் விலை.. இனி அடுத்த இலக்கு ஒரு லட்சம் தான்..!

தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக உச்சத்தில் இருந்து வரும் நிலையில், இன்று மீண்டும் தங்கம் விலை உயர்ந்து, முதல் முறையாக ஒரு சவரன் 90 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் அதிகரித்துள்ளது. இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் ஒரு லட்சம் ரூபாயைத் தொட்டுவிடும் என்று கூறப்படுவது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இன்று தங்கம் விலை ஒரு கிராமுக்கு 100 ரூபாயும், ஒரு சவரனுக்கு 800 ரூபாயும் உயர்ந்துள்ளது. தங்கம் விலையில் இந்த உயர்வைத் தவிர, வெள்ளியின் விலையில் கடந்த மூன்று நாட்களாக மாற்றமில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை குறித்த நிலவரத்தைப் பார்ப்போம்.
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 11,200
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: 11,300
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 89,000
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 89,600
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 12,218
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 12,327
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 90,400
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 98,616
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: 167.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: 167,000.00