தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்வு.. ஒரு சவரன் ரூ.86,000ஐ நெருங்குவதால் பரபரப்பு..!

தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில் இன்று தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்ந்து ஒரு சவரன் 86 ஆயிரத்தை நெருங்கி உள்ளது மக்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது
சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை ஒரு கிராமுக்கு 60 ரூபாயும் ஒரு சவரனுக்கு 480 ரூபாயும் உயர்ந்துள்ளது. தங்கம் போலவே வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோவுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.
இந்த நிலையில் சென்னையில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை குறித்த நிலவரத்தை பார்ப்போம்.
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 10,640
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: 10,700
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 85,120
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 85,600
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 11,607
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 11,672
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 92,856
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 93,376
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: 160.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: 160,000.00