சென்னையில் தங்கம் விலை புதிய உச்சம்: ஒரு சவரன் விலை ரூ.88,000ஐ நெருங்கியது..!

சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் ஒரு புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ரூ.400 உயர்ந்து, ரூ.87,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை ரூ.50 அதிகரித்து, ரூ.10,950-க்கு விற்பனையாகிறது. கடந்த நாட்களில் ஒரு சவரன் தங்கம் விலை ரூ.86,720 வரை சரிந்தபோதும், இன்று ஒரே நாளில் ரூ.400 உயர்ந்து, மீண்டும் ரூ.87,600 என்ற உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது.
தங்கத்தை போலவே, வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.3 அதிகரித்து ரூ.165-க்கு விற்கப்படுகிறது. ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலை ரூ.1,65,000 ஆக உள்ளது.
சர்வதேச முதலீடுகளின் அழுத்தம் காரணமாக, தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகளின் இந்த தொடர் உயர்வு நீடிக்கிறது.