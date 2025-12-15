முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மாலையில் மீண்டும் உயர்ந்தது தங்கம் விலை.. 1 சவரன் 1 லட்சத்தை தாண்டியதால் பரபரப்பு..!

Advertiesment
தங்கம் விலை

Siva

, திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025 (15:59 IST)
தமிழகத்தில் தங்கத்தின் விலை இன்று  ஒரு சவரன் ரூ.1,00,120 என்ற புதிய வரலாற்று உச்சத்தைத் தொட்டு, முதன்முறையாக ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டியது. இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.1,160 விலை உயர்ந்துள்ளது.
 
சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தில் அதிகளவில் முதலீடு செய்வதால், உலக சந்தையில் விலை உயர்ந்து, உள்நாட்டிலும் அதன் தாக்கம் நீடிக்கிறது. கடந்த அக்டோபரில் ரூ.95,000-ஐ எட்டிய தங்கம், தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

டிசம்பர் 12 அன்று ரூ.98,960-க்கு விற்பனையான தங்கம், இன்று மதியம் ரூ.1,00,120-ஐ தொட்டது. தற்போது ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,515-க்கு விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.5 அதிகரித்து ரூ.215-க்கு விற்பனையாகிறது.
 
Edited  by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

லாட்ஜ் 4வது மாடியில் 7 நண்பர்களுடன் இளம்பெண் விருந்து.. போலீஸ் வந்ததால் இளம்பெண் செய்த விபரீத செயல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos