தங்கம் விலை உயர்வு.. வெள்ளி விலை சரிவு.. சென்னையில் இன்றைய நிலவரம்..!

தங்கம் விலை நிலவரம்

Mahendran

, வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (10:15 IST)
சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக அதிகரித்துள்ளது நகைப்பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் மாற்றங்கள் மற்றும் பொருளாதாரச் சூழல் காரணமாக, ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 அதிகரித்துள்ளது. இன்றைய நிலவரப்படி, ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.12,800-க்கும், ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.1,02,400க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு சவரன் தங்கம் ஒரு லட்ச ரூபாயைக் கடந்து புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
அதேபோல், 24 காரட் சுத்த தங்கத்தின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிராம் சுத்த தங்கம் ரூ.13,963-க்கும், 8 கிராம்  ரூ.1,11,704-க்கும் விற்பனையாகிறது. தங்கம் விலை ஏறினாலும்  வெள்ளியின் விலை இன்று சரிந்துள்ளது.
 
ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.268-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2,68,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. திருமண விசேஷங்கள் நெருங்கும் வேளையில், தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இந்த விலை உயர்வு நடுத்தர குடும்பத்தினரிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

