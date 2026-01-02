முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மீண்டும் ஒரு லட்சத்தை தாண்டிய தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ. 1,120 அதிகரிப்பு..!

Advertiesment
தங்கம் விலை

Mahendran

, வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (10:27 IST)
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று அதிரடியாக உயர்ந்து, மீண்டும் ஒரு சவரன் ஒரு லட்சம் ரூபாய் என்ற வரலாற்று சாதனையைத் தாண்டியுள்ளது.
 
கடந்த சில நாட்களாக குறைந்து வந்த விலை, இன்று காலை ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 1,120 அதிகரித்துள்ளது. கடந்த வாரம் முதன்முறையாக ஒரு லட்சம் ரூபாயை கடந்த தங்கம் விலை, பின்னர் சற்று சரிந்து நேற்று ரூ. 99,520-க்கு விற்பனையானது. ஆனால், இன்று மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது.
 
இன்றைய நிலவரப்படி, சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் ரூ. 12,580-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 1,00,640-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
 
வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 4,000 அதிகரித்து, தற்போது ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,60,000-க்கு விற்பனையாகிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளியின் விலை ரூ. 260 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
வரும் நாட்களில் விலை குறையுமா அல்லது மேலும் உயருமா என்பதை உலகளாவிய வர்த்தக நகர்வுகளே தீர்மானிக்கும்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

குற்றாலம் , மணிமுத்தாறு அருவிகளில் குளிக்க தடை: என்ன காரணம்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos