முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இன்று ஒரே நாளில் 15,000 ரூபாய் குறைந்த வெள்ளி விலை.. தங்கமும் குறைவு..!

Advertiesment
தங்கம் விலை சரிவு

Siva

, திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026 (10:38 IST)
சென்னை சந்தையில் கடந்த சில நாட்களாக உச்சத்தில் இருந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. இது பொதுமக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினாலும், முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை தந்துள்ளளது. 
 
கடந்த 12-ஆம் தேதி ஒரு கிலோ வெள்ளி 3 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையான நிலையில், நேற்று 2,80,000 ரூபாய்க்கும், இன்று மேலும் குறைந்து 2,65,000 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது. நான்கே நாட்களில் வெள்ளி கிலோவுக்கு 35,000 ரூபாய் வரை குறைந்துள்ளது.
 
அதேபோல்,  தங்கத்தின் விலையும் படிப்படியாக சரிந்து வருகிறது. நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 14,560 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று அது 14,400 ரூபாயாக குறைந்துள்ளது. 
 
மேலும், 24 கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் 15,753 ரூபாய் என விற்பனையாகி வருகிறது. சர்வதேசப் பொருளாதார சூழல் மற்றும் டாலரின் மதிப்பு மாற்றங்களால் இந்த சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. 
 
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை வரும் நாட்களில் இன்னும் குறைய வாய்ப்புள்ளதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் கணித்துள்ளதால், நகை வாங்குவோர் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திருப்பி அடிக்க காங்கிரஸிற்கு பவர் இருக்கிறதா? என எப்படி கேட்கலாம்: சசிகாந்த் எம்பி ஆவேசம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos