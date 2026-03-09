முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தங்கம், வெள்ளி விலை சரிவு.. சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

Advertiesment
gold
BY: Siva
Publish Date: Mon, 09 Mar 2026 (10:52 IST) Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 (10:53 IST)
google-news
தமிழகத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் இன்று சிறிய அளவிலான மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த இரண்டு நாட்களாக அதாவது மார்ச் 7 மற்றும் 8 ஆகிய தேதிகளில் நிலையாக இருந்த தங்கத்தின் விலை, இன்று மார்ச் 9 திங்கட்கிழமை அன்று சற்று குறைந்து பொதுமக்களுக்கு சிறிதளவு ஆறுதலை அளித்துள்ளது.
 
இன்றைய நிலவரப்படி, ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் 22 கேரட் ரூ.14,950 என விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இது நேற்று இருந்த விலையான ரூ.15,050-ஐ விட ரூ.100 குறைவாகும். அதேபோல், 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ.1,19,600 ஆக குறைந்துள்ளது. தூய தங்கம் 24 கேரட் ஒரு கிராம் ரூ.16,309 ஆகவும், 8 கிராம் ரூ.1,30,472 ஆகவும் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது.
 
தங்கத்தின் விலை குறைந்திருந்தாலும், வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இன்றி நேற்றைய விலையிலேயே நீடிக்கிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.290.00 ஆகவும், ஒரு கிலோ பார் வெள்ளியின் விலை ரூ.2,90,000.00 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 
 
சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் பொருளாதார மாற்றங்கள் மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் போர்ச் சூழல் காரணமாகவே தங்கம் விலையில் இத்தகைய ஏற்ற இறக்கங்கள் நிலவுவதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஒரு வாரம் முழுவதும் UPI பயன்படுத்தாமல் இருந்தேன்.. ஒரு இளைஞரின் அனுபவம் எப்படி இருந்தது தெரியுமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos