முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தங்கம் விலை இன்று குறைவு.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

Advertiesment
Gold Price Today Tamil Nadu
BY: Siva
Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (10:32 IST) Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (10:33 IST)
google-news
தமிழகத்தில் இன்று அதாவது பிப்ரவரி 27, 2026 அன்று தங்கம் விலையில் சிறிய சரிவு காணப்படுகிறது. 
 
ஆபரணத் தங்கம் (22 கேரட்) ஒரு கிராம் விலை 20 ரூபாய் குறைந்து 14,900 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன் மூலம் ஒரு சவரன் தங்கம் 1,19,200 ரூபாயாக உள்ளது. 
 
அதேபோல், 24 கேரட் தூய தங்கம் ஒரு கிராம் 16,254 ரூபாயாகவும், ஒரு சவரன் 1,30,032 ரூபாயாகவும் குறைந்துள்ளது. நேற்று ஒரு சவரன் 1,30,208 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
வெள்ளி விலையில் இன்று எந்த மாற்றமும் இன்றி நேற்றைய விலையிலேயே நீடிக்கிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளி 295.00 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி 2,95,000.00 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 
 
கடந்த சில தினங்களாக தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்த நிலையில், இன்று ஏற்பட்டுள்ள இந்த சிறிய சரிவு நகை வாங்குவோருக்கு சற்று நிம்மதியை தந்துள்ளதாக தெரிகிறது. இருப்பினும், ஒரு சவரன் தங்கம் ஒரு லட்சத்தை தாண்டி விற்பனையாவதால் மக்கள் கவனத்துடன் திட்டமிடுகின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வரலாற்றில் இடம் பிடித்தார் ஓபிஎஸ்.. ஒரு கட்சியில் 3 முறை முதல்வராக இருந்தவர் இன்னொரு கட்சியில்..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos