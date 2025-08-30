முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சென்னையில் தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு: ஒரு சவரன் ரூ.77,000ஐ நெருங்கியதால் பரபரப்பு..!

Gold Price

Mahendran

, சனி, 30 ஆகஸ்ட் 2025 (10:31 IST)
தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.680 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.76,960-க்கு விற்பனையாகிறது. இந்த திடீர் விலை உயர்வு வாடிக்கையாளர்களையும், நகை வியாபாரிகளையும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.
 
விலை நிலவரம்:
 
ஒரு சவரன்: இன்று ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.76,960-க்கு விற்பனையாகிறது.
 
ஒரு கிராம்: ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.85 உயர்ந்து, ரூ.9,620-க்கு விற்கப்படுகிறது.
 
சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் தேவை அதிகரித்திருப்பது, டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு குறைந்திருப்பது மற்றும் பொருளாதார நிலையற்ற தன்மை ஆகியவை தங்கத்தின் விலை உயர்வுக்கு முக்கிய காரணங்களாக கூறப்படுகிறது. 
 
முதலீட்டாளர்கள், பாதுகாப்பான முதலீடாக கருதப்படும் தங்கத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவதால், அதன் விலை தொடர்ந்து ஏறுமுகமாகவே உள்ளது.
 
 
