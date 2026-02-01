முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இதுக்கு பங்குச்சந்தை ஓப்பன் ஆகாமலே இருந்திருக்கலாம்.. இன்று மோசமான நாள்.. 1800 புள்ளிகள் சென்செக்ஸ் சரிவு..!

Advertiesment
Stock Market

Siva

, ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026 (16:56 IST)
2026 மத்திய பட்ஜெட் அறிவிப்புகள் இந்தியப் பங்குச்சந்தையில் எதிர்பாராத அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட்டிற்காக சந்தை இயங்கிய நிலையில், சென்செக்ஸ் கடந்த 6 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவாக ஒரே நாளில் 1,843 புள்ளிகள் வரை சரிந்து பெரும் வீழ்ச்சியை கண்டது. நிஃப்டியும் சுமார் 600 புள்ளிகள் வரை சரிந்து முதலீட்டாளர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
 
இந்த கடும் சரிவிற்கு முக்கிய காரணமாக, பங்கு வர்த்தகத்தின் மீதான பங்குகள் பரிவர்த்தனை வரி உயர்த்தப்பட்டதே பார்க்கப்படுகிறது. ஊக வணிகத்தை கட்டுப்படுத்த நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மேற்கொண்ட இந்த வரி உயர்வு, வர்த்தகர்களிடையே கலக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது. 
 
குறிப்பாக பொதுத்துறை வங்கிகள் மற்றும் உலோகத்துறை பங்குகள் 6% வரை சரிந்தன. ஐடி துறையை தவிர மற்ற அனைத்துத் துறைகளும் சிவப்பு நிறத்திலேயே வர்த்தகமாகின. 
 
பட்ஜெட் உரையின் போதே தொடங்கிய இந்த சரிவு, வர்த்தக நேர முடிவில் முதலீட்டாளர்களின் பல லட்சம் கோடி ரூபாய் சொத்து மதிப்பை துடைத்து எறிந்துள்ளது. வரும் வாரங்களில் சந்தையின் போக்கு எப்படி இருக்கும் என்பதை முதலீட்டாளர்கள் உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர்.
 
பங்குச்சந்தை, மத்திய பட்ஜெட் 2026, சென்செக்ஸ் சரிவு, நிஃப்டி, வரி உயர்வு, முதலீடு, வணிகச் செய்திகள்
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மத்திய பட்ஜெட்டால் விலை குறையும் பொருட்கள், விலை உயரும் பொருட்கள் எவை எவை?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos