முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Samsung Galaxy S25 Ultra ஸ்மார்ட்போன்: டைட்டானியம் Frame.. 200MP கேமரா.. Snapdragon 8 Gen 4 சிப்செட்..!

Advertiesment
சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ரா
BY: Webdunia
Publish Date: Sun, 26 Apr 2026 (16:18 IST) Updated Date: Sun, 26 Apr 2026 (16:19 IST)
சாம்சங் நிறுவனம் தனது புதிய முதன்மை தயாரிப்பான Samsung Galaxy S25 Ultra மூலம் ஸ்மார்ட்போன் உலகில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. பிரீமியம் ரக டைட்டானியம் Frame உடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த போன், பார்ப்பதற்கு மிக நேர்த்தியாகவும், பயன்படுத்துவதற்கு வலிமையாகவும் உள்ளது.
 
இந்த போனின் மிக முக்கியமான அம்சம் அதன் 200MP குவாட்-கேமரா அமைப்பு ஆகும். குறைந்த வெளிச்சத்திலும் மிகத் துல்லியமான புகைப்படங்களை எடுக்கும் வகையில் இதன் கேமரா மென்பொருள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வேகமான செயல்பாட்டிற்கு இதில் Snapdragon 8 Gen 4 சிப்செட் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது கேமிங் மற்றும் மல்டிடாஸ்கிங்கிற்கு இணையற்ற அனுபவத்தைத் தருகிறது.
 
6.8 இன்ச்  Dynamic AMOLED 2X ஸ்க்ரீன், 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கண்களுக்குக் குளிர்ச்சியான காட்சிகளை வழங்குகிறது. மேலும், இதில் உள்ள மேம்படுத்தப்பட்ட S Pen, அலுவலக பணிகள் மற்றும் வரைதல் போன்ற வேலைகளுக்கு மிக உதவியாக இருக்கிறது. 
 
சாம்சங்கின் புதிய One UI மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு மேம்பாடுகள் பேட்டரி ஆயுளை அதிகரிப்பதோடு, போனின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாட்டையும் சிறப்பாக்குகின்றன. நவீன தொழில்நுட்பத்தை விரும்புவோருக்கு இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஒரு வரப்பிரசாதம்.
 
Edited by Siva

10 வருசம் பக்கா பிளான்!.. வட கொரியாவிலிருந்து தப்பித்த குடும்பம்!.. தென் கொரியாவில் தஞ்சம்..

