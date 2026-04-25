webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விரைவில் Redmi Note 17 Pro Max: 200MP கேமரா மற்றும் 10000mAh பேட்டரியுடன் மிரட்டலான வருகை!

Advertiesment
ரெட்மி நோட் 17 ப்ரோ மேக்ஸ்
BY: Webdunia
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (08:59 IST) Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 (08:50 IST)
சியோமி நிறுவனம் தனது அடுத்த தலைமுறை ஸ்மார்ட்போனான Redmi Note 17 Pro Max மாடலை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. இது குறித்த சமீபத்திய தகவல்கள் இணையத்தில் கசிந்து, தொழில்நுட்ப உலகையே ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. குறிப்பாக, மிட்-ரேஞ்ச் விலையில் ஃபிளாக்ஷிப் ரக சிறப்பம்சங்களை இந்த போன் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
சாம்சங் ISOCELL S5KHP5 சென்சார் கொண்ட 200MP முதன்மை கேமரா இதில் இடம்பெறலாம். இது இரவு நேர புகைப்படங்கள் மற்றும் ஜூம் வசதியை மேம்படுத்தும். முன்பக்கத்தில் 32MP செல்ஃபி கேமரா எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இதில் மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 7500 (Dimensity 7500) சிப்செட் பயன்படுத்தப்படலாம். இது கேமிங் மற்றும் மல்டிடாஸ்கிங்கிற்கு மிகச்சிறந்த வேகத்தை வழங்கும்.
 
சீனாவில் அறிமுகமாகும் மாடலில் 10,000mAh என்ற பிரம்மாண்ட பேட்டரி இருக்கலாம் என தெரிகிறது. இது ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் இரண்டு நாட்கள் வரை உழைக்கும் திறன் கொண்டது.
 
முதலில் சீனாவில் அறிமுகமாகி, பின்னர் 2026-ன் இறுதியில் அல்லது 2027-ன் தொடக்கத்தில் இந்தியாவிற்கு இந்த ஸ்மார்ட்போன் வரும் என தெரிகிறது. பட்ஜெட் விலையில் ஒரு சிறந்த கேமரா மற்றும் அதிரடியான பேட்டரி ஆயுளை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும்.
 
Edited by Siva

