ரியல்மி வெளியிட இருக்கும் பட்ஜெட் விலையில் 5G ஸ்மார்ட்போன்.. விலை எவ்வளவு?

BY: Webdunia
Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (08:46 IST) Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (08:47 IST)
ரியல்மி நிறுவனம் தனது புதிய பட்ஜெட் விலை 5G ஸ்மார்ட்போனான 'ரியல்மி 16x 5G' ஐ விரைவில் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்ய தயாராகி வருகிறது. ஆன்லைனில் கசிந்துள்ள புதிய தகவல்களின்படி, இந்த ஸ்மார்ட்போனின் ஸ்டோரேஜ் வகைகள் மற்றும் வண்ண விருப்பங்கள் தெரியவந்துள்ளன. இது கடந்த ஆண்டு வெளியான ரியல்மி 15x 5G இன் அடுத்த தலைமுறை மாடலாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
கசிந்த தகவல்களின்படி, ரியல்மி 16x 5G மூன்று ஸ்டோரேஜ் வகைகளில் வெளியாகும் என தெரிகிறது: 4GB RAM + 128GB ஸ்டோரேஜ், 6GB RAM + 128GB ஸ்டோரேஜ் மற்றும் 6GB RAM + 256GB ஸ்டோரேஜ். இது மலிவு விலை மற்றும் நடுத்தர பட்ஜெட் வாடிக்கையாளர்களை இலக்காகக் கொண்டது என்பதை இது காட்டுகிறது. 
 
மேலும், இந்த போன் Endurance Brown மற்றும் Glory White ஆகிய இரண்டு கவர்ச்சிகரமான வண்ணங்களில் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
அதிகாரப்பூர்வ சிறப்பம்சங்கள் இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், இந்த ஸ்மார்ட்போனில் மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி சிப்செட், மென்மையான ரெஃப்ரெஷ் ரேட் கொண்ட பெரிய டிஸ்ப்ளே, இரட்டை பின்புற கேமராக்கள், வேகமான சார்ஜிங் வசதி மற்றும் 7,000mAh போன்ற பெரிய பேட்டரி இருக்கும் என்று வதந்திகள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
இது ஆண்ட்ராய்டு 16 அடிப்படையிலான ரியல்மி UI இல் இயங்கும். இதன் விலை இந்தியாவில் ரூ. 16,999 முதல் ரூ. 19,999 வரை இருக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது ரூ. 20,000 க்கும் குறைவான விலையில் 5G போனை தேடுபவர்களுக்கு ஒரு நல்ல தேர்வாக இருக்கும்.
 
Edited by Siva

