நாளை மறுநாள் வெளியாகும் OnePlus Pad 4.. விலை ரூ.59,999.. என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்?

ஒன்பிளஸ் பேட் 4
BY: Webdunia
Publish Date: Sun, 03 May 2026 (08:53 IST) Updated Date: Sun, 03 May 2026 (08:55 IST)
OnePlus நிறுவனம் தனது அதிநவீன OnePlus Pad 4 டேப்லெட்டை இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. மே 5-ஆம் தேதி முதல் விற்பனைக்கு வரவுள்ள இந்த டேப்லெட், பல்வேறு பிரீமியம் அம்சங்களை கொண்டுள்ளது. இதன் ஆரம்ப விலை 59,999 ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
 
திரை: இதில் 13.2 இன்ச் அளவிலான பெரிய 3.4K LCD திரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது 144Hz Refresh Rate மற்றும் 1,000 நிட்ஸ் பிரகாசத்தை ஆதரிக்கிறது.
 
செயல்திறன்: அதிவேக Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்செட் மூலம் இது இயங்குகிறது. இதில் 12ஜிபி வரை ரேம் மற்றும் 512ஜிபி வரை சேமிப்பு வசதி உள்ளது.
 
பேட்டரி: ஒன்பிளஸ் டேப்லெட்களிலேயே மிகப்பெரிய 13,380mAh பேட்டரி இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது 80W SUPERVOOC அதிவேக சார்ஜிங் வசதியைக் கொண்டது.
 
AI அம்சங்கள்: ஆண்ட்ராய்டு 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Oxygen OS 16 இதில் உள்ளது. AI ரைட்டர், AI சம்மரி மற்றும் AI பெயிண்டர் போன்ற பயனுள்ள செயற்கை நுண்ணறிவு கருவிகள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன.
 
இந்த டேப்லெட் Dune Glow மற்றும் Sage Mist ஆகிய இரு வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது. இதனுடன் 16,000 பிரஷர் லெவல் கொண்ட 'ஒன்பிளஸ் ஸ்டைலோ ப்ரோ' பென்சிலும் பெட்டியிலேயே வழங்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

