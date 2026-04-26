அக்டோபரில் வெளியாக இருக்கும் OnePlus 16 ஸ்மார்ட்போன்.. 240Hz ஸ்க்ரீன்.. 2K ரெசொலூஷன்.. LIPO பேக்கேஜிங்..!

Publish Date: Sun, 26 Apr 2026 (16:30 IST)
Updated Date: Sun, 26 Apr 2026 (16:26 IST)
ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் அதிவேக செயல்பாட்டிற்கு பெயர் பெற்ற ஒன்பிளஸ் நிறுவனம், தனது அடுத்த படைப்பான OnePlus 16 மூலம் திரை காட்சிகளில் புதிய உச்சத்தை தொட தயாராகி வருகிறது.
இந்த புதிய மாடல் 240Hz Refresh Rate கொண்ட திரையை கொண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. ஒருவேளை 240Hz சாத்தியமில்லை என்றாலும், குறைந்தபட்சம் 185Hz ஆதரவாவது இதில் நிச்சயம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த போன் 6.78-இன்ச் BOE LTPO பிளாட் டிஸ்ப்ளேவுடன் வரும். இதில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், ஒன்பிளஸ் 13-ல் இருந்த 2K ரெசொலூஷனை விடுத்து, ஒன்பிளஸ் 15-ஐப் போலவே இதிலும் 1.5K ரெசொலூஷனை நிறுவனம் தொடரவுள்ளது. திரையின் தெளிவை விட, அதன் வேகமான இயக்கத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 'LIPO' பேக்கேஜிங் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம், போனின் நான்கு பக்கங்களிலும் வெறும் 1mm அளவுள்ள மிக மெல்லிய Bezels இருக்கும் என தெரிகிறது. இது பயனர்களுக்கு ஒரு முழுமையான திரை அனுபவத்தை வழங்கும்.
ஏற்கனவே ஒன்பிளஸ் 15 மாடல் பல கேம்களில் 165Hz ஆதரவை வழங்குகிறது. அக்டோபர் 2026-ல் சீனாவிலும், அதை தொடர்ந்து உலக சந்தையிலும் அறிமுகமாகவுள்ள இந்த ஒன்பிளஸ் 16, கேமிங் பிரியர்களுக்கு ஒரு சிறந்த விருந்தாக அமையும்.