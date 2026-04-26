வெளியாகிவிட்டது மோட்டோரோலா Edge 70 Pro ஸ்மார்ட்போன்.. 6500mAh பேட்டரி.. 144Hz AMOLED திரை.. இன்னும் பல..

மோட்டோரோலா எட்ஜ் 70 ப்ரோ
BY: Webdunia
Publish Date: Sun, 26 Apr 2026 (15:00 IST) Updated Date: Sun, 26 Apr 2026 (15:03 IST)
மோட்டோரோலா நிறுவனம் தனது புதிய Edge 70 Pro ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பகட்டான அம்சங்களை விட, அன்றாட பயன்பாட்டிற்கு தேவையான நிலைத்தன்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மையில் இந்த போன் அதிக கவனம் செலுத்தியுள்ளது.
 
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
 
இந்த போனின் மிகப்பெரிய பலம் அதன் 6500mAh பிரம்மாண்ட பேட்டரி ஆகும். இது நீண்ட நேர பேட்டரி ஆயுளை உறுதி செய்கிறது. மேலும், இதில் உள்ள 144Hz AMOLED திரை, மிகச்சிறந்த காட்சி அனுபவத்தையும், மென்மையான செயல்பாட்டையும் வழங்குகிறது. புகைப்படங்களைப் பொறுத்தவரை, இதன் 50MP முதன்மை கேமரா சீரான மற்றும் தெளிவான படங்களை எடுக்க உதவுகிறது.
 
மென்பொருள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு:
 
மோட்டோரோலா இந்த போனில் Moto AI கருவிகளை இணைத்துள்ளது. இது அன்றாட பணிகளை எளிதாக்குவதுடன், கேமரா மற்றும் பேட்டரி மேலாண்மையை மேம்படுத்துகிறது. மேலும், ஆண்ட்ராய்டின் தூய்மையான வடிவம் தேவையற்ற செயலிகள் இன்றி வேகமான அனுபவத்தை தருகிறது.
 
விலைக்கேற்ற தரம், நேர்த்தியான வடிவமைப்பு மற்றும் வலுவான செயல்திறன் கொண்ட ஒரு போனைத் தேடும் பயனர்களுக்கு மோட்டோரோலா Edge 70 Pro ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இது ஒரு ஆல்-ரவுண்டர் ஸ்மார்ட்போனாக சந்தையில் களமிறங்கியுள்ளது.
 
Edited by Siva

