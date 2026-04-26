புதிய iQOO ஸ்மார்ட்போன்: 8,000mAh பேட்டரி, 200MP கேமரா.. MediaTek Dimensity 9500 பிராசஸர்.. ஆச்சரிய தகவல்..!

Publish Date: Sun, 26 Apr 2026 (15:15 IST)
Updated Date: Sun, 26 Apr 2026 (15:08 IST)
ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் தனது வேகமான செயல்பாட்டிற்கு பெயர் பெற்ற iQOO நிறுவனம், தற்போது பிரம்மாண்டமான சிறப்பம்சங்கள் கொண்ட புதிய ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட்போன் ஒன்றை உருவாக்கி வருகிறது. இந்த போன் குறித்த கசிந்த தகவல்கள் தொழில்நுட்ப உலகையே வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளன.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
இந்த போனின் மிக முக்கியமான அம்சம் அதன் 8,000mAh பிரம்மாண்ட பேட்டரி ஆகும். இது iQOO நிறுவன வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய பேட்டரி கொண்ட போனாக இருக்கும். மேலும், இதில் அதிவேகமான MediaTek Dimensity 9500 பிராசஸர் பொருத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது கேமிங் மற்றும் மல்டிடாஸ்கிங்கிற்கு இணையற்ற வேகத்தை வழங்கும்.
திரை மற்றும் கேமரா:
இந்த போனில் 6.83-இன்ச் 2K AMOLED திரை இடம்பெறலாம். புகைப்பட கலைஞர்களை கவரும் வகையில், இதில் 200MP மெயின் கேமரா வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. மேலும், பாதுகாப்பிற்காக IP69 தர மதிப்பீடு மற்றும் அல்ட்ராசோனிக் கைரேகை ஸ்கேனர் போன்ற பிரீமியம் வசதிகளும் இதில் இருக்கும்.
விலை மற்றும் அறிமுகம்:
முதலில் சீனாவில் அறிமுகமாக உள்ள இந்த போன், பின்னர் இந்தியாவில் iQOO Neo 11 அல்லது iQOO 15T என்ற பெயரில் வெளியாகலாம். இதன் விலை இந்திய மதிப்பில் ரூ.35,000 முதல் ரூ.50,000-க்குள் இருக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிறது. பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் அதிரடி வேகம் தேடும் பயனர்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும்.