அறிமுகமாகிவிட்டது Infinix GT 50 Pro.. கேமிங் பிரியர்களுக்கான புதிய அதிரடி ஸ்மார்ட்போன்

Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (09:32 IST)
Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (09:34 IST)
Infinix நிறுவனம் தனது புதிய கேமிங் ஸ்மார்ட்போனான Infinix GT 50 Pro-வை சர்வதேச சந்தையில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. கடந்த ஆண்டின் GT 30 Pro மாடலின் தொடர்ச்சியாக வெளிவந்துள்ள இந்த போன், அதிநவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஸ்மார்ட்போனில் MediaTek Dimensity 8400 Ultimate சிப்செட் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 12GB RAM மற்றும் 512GB வரை சேமிப்பு வசதி கொண்ட இந்த போன், கேமிங் அனுபவத்தை மேம்படுத்த HydroFlow Liquid Cooling தொழில்நுட்பத்தை கொண்டுள்ளது. இதன் மூலம் நீண்ட நேரம் கேம் விளையாடும்போது போன் சூடாவதை தடுக்க முடியும். மேலும், இதில் 10 அழுத்த நிலைகளை கொண்ட பிரத்யேக Shoulder Triggers வழங்கப்பட்டுள்ளன.
திரையைப் பொறுத்தவரை, 6.78 இன்ச் AMOLED LTPS டிஸ்ப்ளே, 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் மற்றும் 4500 நிட்ஸ் உச்ச பிரகாசம் ஆகியவற்றை இது கொண்டுள்ளது. கேமரா துறையில், 50MP மெயின் சென்சார் மற்றும் 8MP அல்ட்ரா வைட் லென்ஸ் பின்புறத்திலும், 13MP செல்பி கேமரா முன்புறத்திலும் உள்ளன.
6,500mAh மிகப்பெரிய பேட்டரி திறன் கொண்ட இந்த போன், 45W வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 30W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதிகளை ஆதரிக்கிறது. இதன் ஆரம்ப விலை இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 35,000 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. கேமிங் மற்றும் வேகம் இரண்டையும் எதிர்பார்க்கும் இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையும்.