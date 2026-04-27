முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

அறிமுகமாகிவிட்டது Infinix GT 50 Pro.. கேமிங் பிரியர்களுக்கான புதிய அதிரடி ஸ்மார்ட்போன்

இன்பினிக்ஸ் GT 50 Pro
BY: Webdunia
Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (09:32 IST) Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (09:34 IST)
Infinix நிறுவனம் தனது புதிய கேமிங் ஸ்மார்ட்போனான Infinix GT 50 Pro-வை சர்வதேச சந்தையில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. கடந்த ஆண்டின் GT 30 Pro மாடலின் தொடர்ச்சியாக வெளிவந்துள்ள இந்த போன், அதிநவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த ஸ்மார்ட்போனில் MediaTek Dimensity 8400 Ultimate சிப்செட் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 12GB RAM மற்றும் 512GB வரை சேமிப்பு வசதி கொண்ட இந்த போன், கேமிங் அனுபவத்தை மேம்படுத்த HydroFlow Liquid Cooling தொழில்நுட்பத்தை கொண்டுள்ளது. இதன் மூலம் நீண்ட நேரம் கேம் விளையாடும்போது போன் சூடாவதை தடுக்க முடியும். மேலும், இதில் 10 அழுத்த நிலைகளை கொண்ட பிரத்யேக Shoulder Triggers வழங்கப்பட்டுள்ளன.
 
திரையைப் பொறுத்தவரை, 6.78 இன்ச் AMOLED LTPS டிஸ்ப்ளே, 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் மற்றும் 4500 நிட்ஸ் உச்ச பிரகாசம் ஆகியவற்றை இது கொண்டுள்ளது. கேமரா துறையில், 50MP மெயின் சென்சார் மற்றும் 8MP அல்ட்ரா வைட் லென்ஸ் பின்புறத்திலும், 13MP செல்பி கேமரா முன்புறத்திலும் உள்ளன.
 
6,500mAh மிகப்பெரிய பேட்டரி திறன் கொண்ட இந்த போன், 45W வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 30W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதிகளை ஆதரிக்கிறது. இதன் ஆரம்ப விலை இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 35,000 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. கேமிங் மற்றும் வேகம் இரண்டையும் எதிர்பார்க்கும் இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையும்.
 
Edited by Siva

அடுத்த கட்டுரையில்

UPI அறிமுகமாகி 10 ஆண்டுகள்.. இனி UPI மூலம் கடனும் வாங்கலாம்.. அடுத்த பாய்ச்சல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

