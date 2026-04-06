முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் சார்ஜ்!. பேட்டரி உலகில் புதிய புரட்சி!...

battery
BY: Mahindran
Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (11:51 IST) Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (12:00 IST)
மொபைல் உள்ளிட்ட பல எலக்ட்ரானிக் சாதங்கள் பேட்டரியின் அடிப்படையில்தான் செயல்படுகிறது.. இப்போதெல்லாம் பேட்டரி பைக் மற்றும் கார்கள் கூடவந்துட்டது. செல்போன் பயன்பாட்டில் பேட்டரி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. செல்போன் உற்பத்தியில் பல வசதிகளும் முன்னேற்றங்களும் வந்துவிட்டாலும் இன்னும் அனைத்து ஸ்மார்ட் ஃபோன்களும் பேட்டரி அடிப்படையில்தான் செயல்படுகிறது.

அதிலும் செல்போன் வாங்கிய புதிதில் பேட்டரி அதிக நேரம் நீடித்தாலும் சில வருடங்களில் பேட்டரி அதன் சக்தியை இழந்துவிடுகிறது. அல்லது சார்ஜ் ஏறுவதற்கும் அதிக காலதாமதம் ஆகிறது.. இந்த நிலையில் தான் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் சார்ஜ் ஆகும் குவாண்டம் பேட்டரியின் முதல் மாதிரி வடிவத்தை ஆஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கி அசத்தியிருக்கிறார்கள்.

குவாண்டம் இயற்பியலின் நுணுக்கமான Superposition, Entanglement  தத்துவங்கள் அடிப்படையில் இயங்கும் இந்த பேட்டரி தனது ஆற்றலை விளக்கும் வேகத்தை விட ஒரு மில்லியன் மடங்கு அதிக வேகத்தில் சார்ஜ் ஆகும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தற்போது இது ஒரு சோதனை முயற்சியாக மிக குறைந்த அளவு மின்சாரத்தை மட்டுமே சேமிக்கும் நிலையில் இருக்கிறது. இது வெற்றியடைந்தால் மின்சாரத்தை நொடிப்பொழுதில் சேமித்து வைக்க பேருதவியாக இருக்கும் என நம்பப்படுகிறது.

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிரபல சின்னத்திரை நடிகை தற்கொலை...போலீஸார் விசாரணை

