முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இனிமே எல்லாம் AI- தான்!.. ஐடி துறை காலி!.. அதிர்ச்சி கொடுக்கும் அரவிந்த்சாமி!...

Advertiesment
aravindhswamy

Mahendran

, சனி, 7 பிப்ரவரி 2026 (18:34 IST)
கம்ப்யூட்டர் வந்தபோது எப்படி அது தொழில்நுட்பத்தின் புரட்சியாக பார்க்கப்பட்டதோ அப்படி தற்போதைய AI தொழில்நுட்ப புரட்சியாக பார்க்கப்படுகிறது. மனிதன் செய்யும் பல விஷயங்களையும் சுலபமாக அதுவும் குறைவான நேரத்திலேயே AI செய்து விடுகிறது. உதாரணத்திற்கு 10 மனிதர்கள் சேர்ந்து ஐந்து மணி நேரத்தில் செய்யும் ஒரு வேலையை ஒரு AI 5 நிமிடங்களில் செய்து கொடுக்கிறது..

எனவே ஐடி துறையில் இனிமேல் எதிர்காலத்தில் எல்லாம் AI-தான். எனவே ஐடி துறையில் இருப்பவர்கள் AI கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இல்லையென்றால் அவர்கள் எதிர்காலத்தில் வேலையை இழப்பார்கள் என பல ஐடி துறை வல்லுநர்கள் தெரிவித்து வருகிறார்கள். எனவே இப்போது பல இளைஞர்களும் AI குறித்த படிப்பை படிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான், நடிகராக இருந்தாலும் சாப்ட்வேர் துறையில் தொழில் செய்து வரும் நடிகர் அரவிந்த்சாமி சமீபத்தில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசியபோது ‘ஆந்த்ரோபிக் நிறுவனம் தானாகவே கோடிங் செய்யும் AI டூலை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் பல மணி நேரம் எடுத்துக் கொள்ளும் கோடிங்கை எளிதாக செய்து முடிக்க முடியும்.

இது ஐடி துறையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் என நம்புகிறேன். மென்பொருள் சேவைகள் முன்பு போல இல்லை. கோடிங்கை AI பொதுவானதாக மாற்றிவிட்டது. ஊழியர் எண்ணிக்கை மற்றும் ஆர்பிட்டேஜ் மாடல் விரைவில் உடைக்கப்படும்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

எல்லாம் சின்ன பசங்க!. இது கூட தெரியல!.. தவெகவை நக்கலடித்த சீமான்...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos