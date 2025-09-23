முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஸ்பைடர்மேன் ஷூட்டிங்கில் விபத்து! மருத்துவமனையில் டாம் ஹாலண்ட்! - அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!

Advertiesment
Tom Holland

Prasanth K

, செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (15:10 IST)

பிரபல மார்வெல் சூப்பர்ஹீரோ கதாப்பாத்திரமான ஸ்பைடர்மேனின் பட ஷூட்டிங்கில் விபத்து ஏற்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

உலகம் முழுவதும் பிரபலமாக உள்ள சூப்பர்ஹீரோக்களில் முக்கியமானவர் ஸ்பைடர்மேன். ஸ்டான்லீ உருவாக்கிய இந்த காமிக்ஸ் கதாப்பாத்திரம் 2000களில் டோபி நடித்து படமாக வெளியாகி புகழ் பெற்றது. தொடர்ந்து பலரும் ஸ்பைடர்மேனாக நடித்துள்ள நிலையில், தற்போது மார்வெல் நிறுவனத்திற்காக டாம் ஹாலண்ட் ஸ்பைடர்மேனாக நடித்து வருகிறார்.

 

ஏற்கனவே டாம் ஹாலண்ட் நடிப்பில் 3 ஸ்பைடர்மேன் படங்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில் தற்போது Spiderman: Brand New Day 4வது பாகத்திற்கான ஷூட்டிங் பரபரப்பாக நடந்து வருகிறது. இதற்கான ஒரு ஆக்‌ஷன் காட்சியை படமாக்கியபோது டாம் ஹாலண்டுக்கு தலையில் அடிப்பட்டதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

 

அதை தொடர்ந்து ஷூட்டிங் நிறுத்தப்பட்டதுடன், அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவர் ஒரு வாரக்காலம் ஓய்வில் இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், அதற்கு பிறகு படப்பிடிப்பு தொடங்கும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நடிகை கத்ரீனா கைஃப் கர்ப்பம்.. இன்ஸ்டாகிராமில் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos