6 மாதங்கள் தாக்கு பிடிப்போம்.. இதுவரை பழைய ஏவுகணை.. இனிமேல் புதிய நவீன ஏவுகணை.. ஈரான் மிரட்டல்..!

ஈரான் மிரட்டல்
BY: Siva
Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (14:45 IST) Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (14:41 IST)
மத்திய கிழக்கில் பதற்றம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஈரான் ராணுவம் புதிய மிரட்டலை விடுத்துள்ளது. அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு தொடர்ந்து தீவிரமாக போர் புரியும் வலிமை தங்களுக்கு இருப்பதாக ஈரான் ராணுவம் எச்சரித்துள்ளது.
 
இதுவரை நடந்த மோதல்களில் பழைய ஏவுகணைகளையே பயன்படுத்தியதாகவும், இனிவரும் காலங்களில் அதிநவீன ஏவுகணைகளை ஏவப்போவதாகவும் ஈரான் மிரட்டியுள்ளது. ஈரானின் இந்த அறிவிப்பு சர்வதேச அளவில் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ஈரானின் இந்த மிரட்டல் மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் ஏற்கனவே நிலவி வரும் அமைதியற்ற சூழலை மேலும் சிக்கலாக்கியுள்ளது. இதற்கு பதிலடியாக அமெரிக்கா அல்லது இஸ்ரேல் தரப்பில் எடுக்கப்படவுள்ள ராணுவ நடவடிக்கைகள் குறித்து சர்வதேச நாடுகள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றன.
 
