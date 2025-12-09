முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வள்ளிமலை: மன அமைதியையும் ஆன்மிகச் சிறப்பையும் தரும் தலம்

Advertiesment
வள்ளிமலை

Mahendran

, செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025 (18:19 IST)
பிரச்சினைகளால் குழப்பமடைந்த மனம் அமைதியை நாடி செல்லும் இடமாக வள்ளிமலை திகழ்கிறது. 
 
குறப்பெண்ணான வள்ளி பிறந்து, முருகனை திருமணம் செய்துகொண்ட பெருமைமிகு தலம் இது. அடிவாரத்தில் வள்ளி, தெய்வானையுடன் முருகப்பெருமான் அருள, 440 படிகள் ஏறி மலைக்கோயிலில் முருகனை தரிசிக்கலாம்.
 
மலைக்கோயிலின் பின்னால் உள்ள பாதையில் சிறிது தூரம் நடந்தால், வள்ளிமலை சுவாமிகளின் ஆஸ்ரமத்தை அடையலாம். அங்கு செல்லும் வழியில் உள்ள மரங்கள், குரங்குகள் என இயற்கையின் ரம்யம் நிறைந்திருக்கும். இங்கு, சுவாமிகளுக்கு அருள்புரிந்ததாக நம்பப்படும் பொங்கியம்மனை முதலில் தரிசிக்கலாம்.
 
மேலும், வள்ளிமலை சுவாமிகள் தவம் செய்த இடமும், அவரது ஜீவசமாதியும் உள்ள குகைக்குள் நுழைந்தால் பூரண அமைதி கிடைக்கும். அங்கு ஐந்து நிமிடம் மௌனமாகத் தியானம் செய்வதே அங்குள்ள வழிபாட்டு முறையாகும். 
மலையுச்சியில் மல்லிகார்ஜுனர் அருளும் சுனை, சமணர்களின் படுகைகள் என வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க இடங்களையும் இங்கு காணலாம். வள்ளிமலை, ராணிப்பேட்டையில் இருந்து பொன்னை செல்லும் வழியில் 19 கி.மீ. தொலைவில் அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பழனி திருஆவினன்குடி கோயிலில் கும்பாபிஷேகம்: அமைச்சர்கள் பங்கேற்பு!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos