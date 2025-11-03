முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திருச்செந்தூர் கந்தசஷ்டி விழா நிறைவு: 4 மணி நேரம் காத்திருந்து பக்தர்கள் தரிசனம்!

Advertiesment
திருச்செந்தூர்

Mahendran

, திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (18:15 IST)
முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் அக்டோபர் 22-ல் தொடங்கிய கந்தசஷ்டி திருவிழா இன்று நிறைவுபெற்றது.
 
விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் அக்டோபர் 27 மாலை நடைபெற்றது. அதை தொடர்ந்து, அக்டோபர் 28 இரவு குமரவிடங்கப் பெருமானுக்கும் தெய்வானை அம்பாளுக்கும் திருக்கல்யாணம் வைதீக முறைப்படி நடந்தது.
 
இன்று திருவிழாவின் இறுதி நாளில், அதிகாலையில் பூஜைகள் தொடங்கின. இன்று மாலையில் மஞ்சள் நீராட்டு வைபவத்துடன் சுவாமி வீதி உலா வந்து விழா நிறைவு பெறுகிறது.
 
விழா நிறைவு நாள் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறையை முன்னிட்டு, மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திரண்டனர். பக்தர்கள் கடல் மற்றும் நாழி கிணறு தீர்த்தத்தில் நீராடி, சுமார் 4 மணி நேரம் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து முருகப்பெருமானை தரிசனம் செய்தனர்.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

எட்டுக்குடி முருகன்: சிற்பியின் தியாகமும் முருகனின் திருக்காட்சியும்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos