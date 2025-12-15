சகல பாவங்களையும் போக்கும் திருவாய்மூர் வாய்மூர்நாதர் திருக்கோவில்!

திருவாரூரில் இருந்து சுமார் 25 கி.மீ. தொலைவில் அமைந்துள்ள திருவாய்மூர் திருத்தலத்தில் அருள்பாலிக்கும் இறைவன் வாய்மூர்நாதர் மற்றும் இறைவி பாலினும் நன்மொழியம்மை திருக்கோயில் சகல பாவங்களையும் நீக்கும் பரிகார தலமாக போற்றப்படுகிறது.
இக்கோயிலுக்கு எதிரே அமைந்துள்ள பாபமேக பிரசண்ட தீர்த்தத்தில் நீராடி இறைவனை வணங்கினால் சகல பாவங்களும் நீங்கும் என்பது ஐதீகம். பிரம்மா முதலான தேவர்கள் இங்கு வழிபட்டுப் பாவம் நீங்க பெற்றதாக தல புராணம் கூறுகிறது.
இங்குள்ள பைரவரை ஞாயிறு ராகு காலம் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் வழிபட்டால் திருமணத் தடைகள் நீங்கி, ஏழரை சனி உள்ளிட்ட தோஷங்களில் இருந்து விடுபடலாம்.
இத்தலம் சப்தவிடங்கத் தலங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. பங்குனி மாதம் 12 மற்றும் 13 ஆம் தேதிகளில் சூரிய ஒளி லிங்கத்தின் மீது விழுவது இதன் சிறப்பு.