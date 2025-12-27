ஒரே மலையின் சரிவில் சிவனும் திருமாலும்.. புதுக்கோட்டை அருகே ஒரு ஆச்சரியமான கோவில்..!

புதுக்கோட்டையிலிருந்து 20 கி.மீ தொலைவில் உள்ள திருமயம், ஆன்மிகம் மற்றும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தலமாகும். 'உண்மையின் இருப்பிடம்' என பொருள்படும் இத்தலம், கி.பி. 8-9 ஆம் நூற்றாண்டில் உருவான குடவரைக் கோயிலாகும். 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான இங்கு, விஷ்ணு பெருமான் சத்தியமூர்த்தி என்ற பெயரில் அருள்பாலிக்கிறார். திருவரங்கத்தை விட பழமையானது என்பதால் இது 'ஆதிரங்கம்' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
இக்கோயிலின் தனிச்சிறப்பு, ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய அளவிலான பள்ளிகொண்ட பெருமாள் சிலை இங்கு அமைந்திருப்பதுதான். ஆதிசேஷன் மீது ஆனந்த சயனத்தில் இருக்கும் பெருமாளின் இந்தத் திருவுருவம் காண்போரைக் வியக்கவைக்கும். புராணப்படி, அரக்கர்களிடம் இருந்து தேவியரைக் காக்க ஆதிசேஷன் விஷத் தீயைக் கக்கிய தலம் இதுவாகும்.
மற்றொரு ஆச்சரியம், ஒரே மலையின் சரிவில் சிவனும் திருமாலும் அடுத்தடுத்த கோயில்களில் வீற்றிருப்பதுதான். ஒரே நுழைவாயில் வழியாக சென்று இருவரையும் தரிசிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ள இத்தலம், சைவ மற்றும் வைணவ ஒற்றுமைக்கு சான்றாகத் திகழ்கிறது.
இங்கு வந்து வழிபடுவோருக்கு மன அமைதியும், நீண்ட ஆயுளும் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.