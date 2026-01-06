முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சிங்கர்குடி திருத்தலம், நரசிம்ம அவதாரத்தின் உக்கிரமான மற்றும் அபூர்வமான கோலம்..

சிங்கர்குடி நரசிம்மர்

Mahendran

, செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (18:00 IST)
கடலூர் - புதுச்சேரி எல்லையில் அமைந்துள்ள சிங்கர்குடி திருத்தலம், நரசிம்ம அவதாரத்தின் உக்கிரமான மற்றும் அபூர்வமான கோலத்தை தரிசிக்க ஏதுவான ஒரு புண்ணிய பூமியாகும். இங்கு எம்பெருமான் ஸ்ரீமந்நாராயணன், பதினாறு திருக்கைகளுடன் பல்வேறு திவ்விய ஆயுதங்களை ஏந்தி, ஹிரண்ய சம்ஹார மூர்த்தியாக மேற்கு நோக்கி விஸ்வரூப தரிசனம் தருகிறார்.
 
சோழர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட இந்த பழமையான ஆலயத்திற்கு விஜயநகரப் பேரரசர் கிருஷ்ணதேவராயர் பல திருப்பணிகளை செய்துள்ளார். கருவறையில் உக்கிர நரசிம்மருடன் யோக நரசிம்மர், பால நரசிம்மர் ஆகியோரையும் தரிசிக்கலாம். மேலும், இங்குள்ள ஸ்ரீ கனகவல்லித் தாயாரை மனமுருகி வேண்டினால் திருமணத் தடைகள் நீங்கி, குழந்தைப்பேறு கிட்டும் என்பது பக்தர்களின் தீராத நம்பிக்கை.
 
ஒவ்வொரு நாளும் பிரதோஷ வேளையில் நரசிம்மருக்கு பானகம் நைவேத்தியம் செய்து வழிபடுவது இங்கு விசேஷமாகும். இதன் மூலம் தீராத நோய்கள் மற்றும் எதிரி பயம் நீங்கும். சிங்கர்குடி, பூவரசன்குப்பம் மற்றும் பரிக்கல் ஆகிய மூன்று நரசிம்மர் தலங்களையும் ஒரே நாளில் தரிசிப்பது முழுமையான பலனைத் தரும் என்று ஆன்மிகப் பெரியோர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
 
