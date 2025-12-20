முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
8-ஆம் நூற்றாண்டில் நரசிம்மர் குடைவரை கோவில்.. ஒருமுறை சென்றால் மனக்கவலை நீங்கும்..!

நாமக்கல் நரசிம்மர்

Mahendran

சனி, 20 டிசம்பர் 2025 (16:59 IST)
நாமக்கல் நகரின் மலைக்கோட்டையில் அமைந்துள்ள நரசிம்மர் குடைவரை கோவில், 8-ஆம் நூற்றாண்டில் பாண்டிய மன்னர்களால் செதுக்கப்பட்ட கட்டிடக்கலை அதிசயமாகும். குகைக்குள் அமைந்திருக்கும் இக்கோவிலில், நரசிம்மர் நான்கு கரங்களுடன் கம்பீரமாக வீற்றிருக்கிறார். 
 
இரணியனை வதம் செய்த ரத்த சாயலை அவரது ஒரு திருக்கரத்தில் இன்றும் காணலாம். இங்கு மகாலட்சுமி தாயார் சுவாமியின் மடியில் அமராமல், அவரது இதயத்தில் வீற்றிருப்பது தனிச்சிறப்பு.
 
நரசிம்மருக்கு நேர் எதிரே, மேற்கூரை இல்லாத திறந்தவெளியில் பிரம்மாண்டமான ஆஞ்சநேயர் கைகூப்பிய நிலையில் அருள்பாலிக்கிறார். நாமகிரி தாயார் தவம் செய்த கோலத்தில் நரசிம்மரைத் தரிசித்தவாறு கிழக்கு நோக்கி காட்சியளிக்கிறார். 
 
இங்குள்ள நரசிம்ம தீர்த்தத்தில் நீராடி இறைவனை தொழுதால் மனக்கவலைகள் நீங்கி, ஞானமும் செல்வமும் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை. ஆண்டுதோறும் பங்குனி உத்திர தேர்த்திருவிழாவும், மார்கழி அனுமன் ஜெயந்தியும் இங்கு வெகுவிமரிசையாகக் கொண்டாடப்படுகின்றன.
 
