முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பூஜைக்கு உகந்தது புதிய விளக்குகளா? பழைய விளக்குகளா?

Advertiesment
பழைய விளக்கு

Mahendran

, திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025 (18:59 IST)
பண்டிகை காலங்களில் புதிய விளக்குகளை வாங்க ஆசைப்படுவது இயல்பு. ஆனால், வீட்டில் இருக்கும் பழைய விளக்குகளை நீக்க வேண்டுமா அல்லது தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாமா என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் எழுகிறது. உண்மையில், புதிய விளக்குகளை விட, பழைய விளக்குகளை பயன்படுத்துவதே மிகவும் மங்களகரமானது மற்றும் ஆன்மீகச் சிறப்பு மிக்கது.
 
ஒரு விளக்கை மீண்டும் மீண்டும் தெய்வத்தின் முன் ஏற்றி பிரார்த்தனை செய்யும்போது, அதில் ஆன்மீக சக்தி அதிகரிக்கிறது. இது வீட்டில் உள்ள எதிர்மறை சக்திகளை படிப்படியாக குறைத்து, நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் அதிகரிக்கும்.
 
பழைய விளக்கில் தினமும் பசு நெய் அல்லது நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தீபம் ஏற்றுவது மிகவும் விசேஷமானது. இவ்வாறு தொடர்ந்து செய்வதன் மூலம் தெய்வத்தின் அருள் உங்கள் குடும்பத்தின் மீது நிரந்தரமாக பதியும்.
 
தொடர்ந்து ஏற்றி வரும் பழைய விளக்குகள், உங்கள் முயற்சிகளில் உள்ள தடைகளை நீக்கி, நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேற வழிவகுக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
 
எனவே, புதிய விளக்குகள் மீதான ஆசையை குறைத்து, உங்கள் பூஜை அறையில் உள்ள பழைய விளக்குகளை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி, அதன் முழுமையான ஆன்மீக பலனைப் பெறுங்கள்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்த ராசிக்காரர்கள் திட்டமிட்டு செயல்படுவதில் வெற்றி கிடைக்கும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (06.10.2025)!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos