முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






'யோக தட்சிணாமூர்த்தி' எழுந்தருளியிருப்பது தனிச்சிறப்பு மிக்க கோவில்.. எங்கு உள்ளது?

Advertiesment
நெடுங்குணம் தீர்க்காஜலேஸ்வரர்

Mahendran

, புதன், 7 ஜனவரி 2026 (18:00 IST)
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் நெடுங்குணத்தில் அமைந்துள்ள தீர்க்காஜலேஸ்வரர் திருக்கோவில், ஆன்மீகச் சிறப்புகள் நிறைந்த ஒரு தலமாகும். இங்கு இறைவன் தீர்க்காஜலேஸ்வரராகவும், இறைவி பாலாம்பிகையாகவும் வீற்றிருந்து அருள்பாலிக்கின்றனர். 
 
சுகப் பிரம்ம ரிஷி வழிபட்ட பெருமை கொண்ட இக்கோவிலில், ஈசனின் 64 வடிவங்களில் ஒன்றான 'யோக தட்சிணாமூர்த்தி' எழுந்தருளியிருப்பது தனிச்சிறப்பாகும். சனகாதி முனிவர்களுக்கு மௌனத்தின் மூலம் யோக நிலையை உபதேசித்த இறைவனின் அரிய கோலத்தை இங்கு தரிசிக்கலாம்.
 
இங்குள்ள யோக தட்சிணாமூர்த்திக்கு இலுப்பை, வேம்பு மற்றும் நல்லெண்ணெய் கொண்டு தீபமேற்றி வழிபட்டால் செவ்வாய் தோஷம் நீங்கும் என்பதும், கல்வியில் மேன்மை கிடைக்கும் என்பதும் பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. 
 
மேலும், இங்குள்ள சக்திவாய்ந்த சப்தகன்னியரை வணங்கினால் மழை பொழிந்து விவசாயம் செழிக்கும் என நம்பப்படுகிறது. திருவண்ணாமலையிலிருந்து 45 கி.மீ தொலைவில் உள்ள இத்தலம், ஒரு சிறந்த பரிகாரத் தலமாகத் திகழ்கிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சிங்கர்குடி திருத்தலம், நரசிம்ம அவதாரத்தின் உக்கிரமான மற்றும் அபூர்வமான கோலம்..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos