முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பிரம்மன் தீர்மானித்த அற்புத இடம்: சென்னை ஆலயத்தில் சரஸ்வதிக்கு தனி சந்நிதி

Advertiesment
சரஸ்வதி சிலை

Mahendran

, வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (17:00 IST)
சென்னை பெசன்ட் நகர் ஸ்ரீவரசித்தி வல்லப விநாயகர் ஆலயத்தில் சரஸ்வதி தேவிக்காக பிரத்தியேகமாக ஒரு தனிச் சந்நிதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சிருங்கேரி சாரதா பீட மகாசுவாமிகளின் வழிகாட்டுதல்படி, முதலில் வராஹி சிலை அமைக்க தீர்மானிக்கப்பட்ட இடத்தில், பின்னர் சரஸ்வதி சிலை நிறுவ முடிவு செய்யப்பட்டது.
 
சிலை அமைக்கும் பணியின்போது, அந்த இடத்தின் மேற்கூரையை பிரித்தபோது ஒரு ஆச்சரியம் காத்திருந்தது: அங்கு இரண்டு குதிரைகள் பூட்டிய தேரை பிரம்மா ஓட்டுவது போன்ற சிற்பம் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
 
"தன் மனைவி சரஸ்வதி தேவியின் சிலை, தனக்குக் கீழே அமைய வேண்டும் என்று பிரம்மதேவனே முடிவு செய்துவிட்டார் போலிருக்கிறது" என்று ஆலய அறங்காவலர்கள் மெய்சிலிர்ப்புடன் தெரிவித்தனர்.
 
வீணை, ஜபமாலை, புத்தகத்துடன் அமர்ந்த நிலையில், கருணை பொங்கும் முகத்துடன் கூடிய சரஸ்வதி தேவியின் சிலை பத்து மாதங்களில் தயாராகிப் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது. கல்வி மற்றும் கலைகளில் சிறக்க விரும்பும் மாணவர்கள் இங்கு வந்து வணங்கி செல்லலாம்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்த ராசிக்காரர்கள் கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (23.10.2025)!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos