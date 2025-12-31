முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மகரவிளக்கு திருவிழாவிற்காக சபரிமலை கோவில் திறப்பு.. ஜனவரி 20-ஆம் தேதி நடை அடைக்கப்படும்..!

Advertiesment
சபரிமலை நடை திறப்பு

Mahendran

, புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (18:00 IST)
மண்டல பூஜை நிறைவடைந்து சில நாட்கள் இடைவேளைக்கு பிறகு, புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் வருடாந்திர மகரவிளக்கு திருவிழாவிற்காக நேற்று மாலை மீண்டும் திறக்கப்பட்டது. 
 
இந்த மகரவிளக்கு காலத்தின் மிக முக்கியமான நிகழ்வான 'மகரஜோதி' தரிசனம் வரும் ஜனவரி 14-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. அன்று மாலை பந்தளம் அரண்மனையிலிருந்து கொண்டு வரப்படும் புனிதமான திருவாபரணங்கள் சுவாமி ஐயப்பனுக்கு அணிவிக்கப்பட்டு சிறப்பு மகா தீபாராதனை நடைபெறும். 
 
 ஜனவரி 19-ஆம் தேதி இரவு 11 மணி வரை பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள். ஜனவரி 20-ஆம் தேதி காலை பந்தளம் ராஜ குடும்ப பிரதிநிதியின் தரிசனத்திற்குப் பிறகு, முறைப்படி கோயில் நடை அடைக்கப்படும். 
 
மகரஜோதியை காண லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவார்கள் என்பதால், கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தவும் அடிப்படை வசதிகளை உறுதி செய்யவும் திருவிதாங்கூர் தேவஸ்வம் போர்டு சிறப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வருடத்தின் 365 நாட்களும் திறந்திருக்கும் உலகின் ஒரே கோவில்.. கேரளாவில் ஒரு அதிசய கோவில்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos